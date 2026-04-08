Merlyn Villarreal revela por qué está tan feliz con su regreso a Repretel

Repretel apostará fuerte por la nostalgia y el talento conocido en el regreso de Conexión fútbol, programa que volverá a la pantalla el próximo domingo 26 de abril por canal 6, a las 7:30 de la noche.

Entre las figuras que regresan destaca la periodista Merlyn Villarreal, quien conversó con La Teja sobre las razones que la tienen contando los días para volver a la televisora de La Uruca.

Merlyn Villarreal se alista para su regreso a la televisión, de nuevo en Repretel y al programa que la flechó: Conexión fútbol. Fotografía: Cortesía. (Instagram)

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“Repretel es mi casa”: la razón de su felicidad

La comunicadora aseguró que su vínculo con Repretel va más allá de lo profesional, pues fue ahí donde logró una conexión especial con la audiencia, algo que ella valora, aprecia y que la tiene más feliz que nunca por su regreso.

“A Repretel la veo como mi casa, porque a pesar de que anteriormente estaba en Tigo Sports y ahí me di a conocer, fue Repretel el que me dio una gran cercanía con el público con Conexión. De hecho, cuando sacaron el programa del aire, la gente en la calle me preguntaba sobre el regreso y eso es lo que más me pone contenta y feliz: de que voy a tener de nuevo esa conexión y cercanía con la gente. Me siento muy feliz y alegre de volver”, destacó Villarreal.

Conexión Fútbol: un antes y un después en su carrera

Para Merlyn Villarreal, este programa marcó un cambio importante en su trayectoria, pues le permitió salir de su zona de confort y mostrarse tal cual es frente a las cámaras.

“Este programa representa muchísimo porque el formato me sacó de mi zona de confort, que era el área informativa, de opinión y de análisis periodístico. En Conexión aprendí a ser yo y a tener mi propia personalidad en el programa, a reír, jugar y vacilar”, afirmó.

Merlyn Villarreal dice que Conexión fúbtol la sacó de su zona de confort y la mostró frente al público más allá de su labor periodística. Fotografía: Cortesía.

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Recuerdos, química y momentos inolvidables

El regreso también le removió recuerdos de su primera etapa en el canal, especialmente por la química que logró con figuras como Alonso Solís y Hernán Medford, así como experiencias compartidas con invitados especiales.

Mer se reencontrará en el formato con el Mariachi, no así con Medford, quien está en otra etapa de su vida profesional, como entrenador del Deportivo Saprissa.

“Recuerdos hay muchos, muchísimos. De los más lindos era cuando me retaba a salir de mi zona de confort y hacer cosas que normalmente no hacía, como juegos de entretenimiento, coberturas e invitados con los que la pasamos muy bien”, destacó.

Nuevas caras y mucha expectativa

La periodista también adelantó que esta nueva etapa vendrá con cambios importantes, incluyendo nuevos talentos que buscarán refrescar el formato.

“Tengo mucha expectativa porque regresamos con caras nuevas. Los chicos nuevos vienen a integrar cosas importantes, llamativas y diferentes que se quieren fortalecer en el programa. También estoy muy emocionada de ver a mis compañeros del pasado porque es reencontrarnos como la familia de Conexión que somos”, dijo.

El regreso más esperado de la TV deportiva

Merlyn Villarreal fue parte de la última temporada de Conexión Fútbol, que se transmitió hasta julio del 2023.

Tras su salida de canal 6, se integró al programa Tercer Tiempo del canal ¡Opa!, del que se despidió en noviembre del 2024 por complicaciones entre su trabajo habitual y el de las noches en la nueva televisora.

Conexión fútbol vuelve al aire el domingo 26 de abril. Fotografía: Archivo LT.

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Ahora, con su regreso a Repretel, la periodista promete reconectar con ese público que nunca dejó de pedir su vuelta y la del programa que tanta popularidad le dio en el medio costarricense.