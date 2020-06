“No han pasado ni 24 horas de la cirugía y ya está echando desmadre! Dice que me lleva la delantera en estar incompleto porque yo no tengo pelo, un huevo y él no tiene un riñón, próstata, vejiga, vesícula… ¡Y pelo! No se dejen engañar con los efectos especiales que lo hacen tener una gran mata de pelo.”, escribió Gomís aquella ocasión.