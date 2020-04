“Mi abuelita fue la persona que me crió y murió en Semana Santa, pero como ella era de la zona sur y yo de San José, no pudimos ir a la vela y al funeral. Esto no me lo perdono, mis familiares trataron de que yo estuviera muy cerca y hasta hicieron videollamadas, pero siento que no pude despedirme de mi abuelita como ella merecía y esto me tiene muy deprimida y mortificada”.