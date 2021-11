“Siento que mi esposa es muy sensible y por todo se resiente, es como un cristal, porque con cualquier cosa se quiebra. A ella le gusta estar hablando, pero no tengo tiempo para sus lloraderas y eso me cansa. Ella pasa en una pura quejadera todo el tiempo, pero quiero saber si yo soy el problema”.

Hay personas que dicen que su pareja es el problema y usted dice: “mi esposa es como un cristal”. ¿Se ha puesto a pensar si su forma de hablar es agradable?, ¿cómo está el tema de los detalles?, ¿usted es una persona cálida y cercana?, ¿es fácil ser su pareja? Culpar a la pareja por todo, no necesariamente es la mejor visión, ya que a veces las reacciones de la pareja son un reflejo del trato que se le da.

Quizá la pareja pueda tener actitudes difíciles o expresiones molestas que causan momentos ácidos, pero qué pasa si en realidad no es su pareja la que crea una postura problemática, es decir, es su visión de la situación la que hace que se compliquen las cosas.

Con una visión problemática se da pie al drama y a las ofensas, a veces de forma desproporcionada y en otras se sobredimensiona el conflicto. Quizá el problema es que no han construido una visión de conjunto, mediante una comunicación sana que les permita resolver lo que a veces crea tensión antes de juzgar a su pareja o de culpabilizarla de todo, haciéndole sentir responsable de los conflictos de su relación.

· ¿Se has puesto a pensar que tal vez usted sea el problema?

· Tal vez usted sea una persona con dificultades para la sana comunicación y la comprensión.

· ¿Se has puesto a pensar que quizá esta relación está llena resentimientos que no se han resuelto?

· Tal vez se ha acostumbrado a actuar de forma negativa.

Dejar de culpar a los demás sobre sus reacciones puede hacerlo más consciente de las categorías de interpretación que usa, de los conceptos que recurre para interpretar la vida y quizá podría caer en cuenta que siempre ve todo negativo. Tal vez con un cambio en su estructura de pensamiento podría tener menos problemas.