“Simplemente no sé cómo manejar esto. Mi esposa me fue infiel y la perdoné pero las cosas nunca volvieron a ser iguales. Yo no le reclamo nada, ni le digo nada, pero ella es muy indiferente conmigo. Han pasado cinco años y todo sigue iguala pesar de mis esfuerzos. Mi interés primordial son los hijos, pero me quiero ir, ya que no estamos haciendo nada juntos, pero ella me dice que si me voy me va a tocar olvidarme de mis hijos”.