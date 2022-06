“Mi esposa se va durante dos o tres meses para estar con mi hija y yo me quedo solo”

“Tenemos una hija que entró en la universidad y como somos de zona rural, ella se fue a vivir a San José a un pequeño apartamento, por lo que mi esposa se va por dos o tres meses para estar con ella y me quedo solo. Le he dicho a mi esposa que mi hija tiene que crecer y hacerse responsable, porque no podemos vivir así. Prácticamente vivo solo y mi esposa dice que me tengo que acostumbrar”.

1. Cuando los hijos se van de casa el reto es que asuman su independencia y el papel de los papás es apoyarlos para que sean personas capaces de tomar decisiones por ellos mismos. Cuando esto implica dejar el entorno familiar, asumir su vida, y vivir solos, hay una fase de adaptación, donde los padres pueden tomar la decisión de acompañarles y apoyarles a diferentes niveles, pero debe ser un periodo de transición para todos, no para modificar la vida de pareja.

2. Pareciera ser que más allá de que ella sea hija única, hay un vínculo que debe ser revisado entre ellas. Una cosa es acompañar en la transición hacia la independencia de los hijos y otra modificar sus vidas en función de los procesos emocionales de los hijos. Con su descripción, es evidente que los afectos deben ponerse en un buen equilibrio.

3. ¿Qué hacer? Primero no precipitarse a tomar decisiones, luego no manejarlo desde el enojo, después buscar un diálogo constructivo y luego reconocer que hay un tema emocional con su hija porque en realidad no hay una estructura de independencia, pareciera ser qué no sabe administrar bien esta etapa. Aquí es donde empiezan las oportunidades de mejora, trabajar con su hija y buscar la terapia en este sentido. Ustedes como padres deben hacer un balance ser pareja y ser de familia.

4. En este modelo, hay un sobre involucramiento de ambas, pareciera ser que tiene una base emocional que urge ser revisado tanto en el foro interno de su hija y en la dinámica de pareja, así como el rol de esta madre en la vida de su hija.