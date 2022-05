“Mi esposo dejó de tomar, pero se volvió una persona muy explosiva y decidí pedirle el divorcio”

“Mi esposo tomó licor por 17 años y con la pandemia dejó el vicio, lo cual me hizo muy feliz, pero se convirtió en una persona a la que no le gusta salir. Él se volvió una persona explosiva y nos pasa culpando a nosotros por haber dejado de tomar, ya que él no quería y no es feliz en casa. En uno de esos arrebatos, él se fue, por lo que mis hijos y yo analizamos la situación y decidí pedirle el divorcio. Son casi 20 años aguantando cosas y ya no puedo más”.

"Dejó de tomar en la pandemia y se convirtió en una persona que no le gusta salir, nunca hace nada, lo cual puedo respetarlo, pero se volvió una persona explosiva, ofensiva", cuenta la lectora. (Jorge Castillo)

1. Cada persona tiene derecho a evaluar, analizar y tomar decisiones. Por ejemplo, usted tiene 20 años de situaciones vividas que le han marcado de una u otra manera y si llegó a esta conclusión, entonces, debe trazar su camino. Es su decisión.

2. Separarse por enojo, resentimiento o ira va a darle un foco muy complejo a las decisiones, pero cuando se analiza cómo han funcionado, ver si han resuelto o no los problemas, si se ha creado un sano ambiente, si las actitudes de la pareja contribuyen a que haya paz emocional, es muy diferente. Es bueno analizar cuáles son las motivaciones para seguir o no, detenerse para hacer una revisión a profundidad y si se llega a la conclusión de que no se puede, entonces, pasar a la acción y romper los círculos de pasividad y permisividad para poder crecer.

3. Este tipo de decisiones siempre tienen matices de contradicción, pues se tienen registros de eventos positivos. Es un duelo y tenga cuidado con la contradicción. Pero si usted tiene claridad sobre por qué toma sus decisiones, trabaje en desarrollar su paz interior. Un cambio de vida a este nivel es sano cuando tiene claridad consciente y no toma una decisión al calor del momento, sino con base en los hechos, reconociendo que se cierra un ciclo con otra persona, para abrirse a nuevas oportunidades.

4. Elegir estar en paz le lleva a poner límites, tomar distancia de personas con las que ha compartido por años y esto es parte del crecimiento.