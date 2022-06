“Mi esposo dice que debo entender que fue muy difícil para él dejar a la otra mujer”

“Decidí regresar con mi esposo después de varios años de estar separados, durante todo este tiempo él vivía con una señora, dice que lo hizo porque no le gusta estar solo, mientras resolvíamos lo nuestro, y que vuelve porque reconoce que conmigo le iba mejor, pero que tengo que entender que dejar a la otra persona para él ha sido muy difícil, que no espere que sea amoroso, porque él ha cambiado mucho, que ahora es una persona diferente. Lo que quiero saber es, ¿cómo puedo hacer para que él vuelva a ser la persona con la que me casé hace tantos años?”.

"Me dice que no espere que sea amoroso, porque él ha cambiado mucho, que ahora es una persona diferente", cuenta la lectora.

1. Es importante tener muy claro que las segundas oportunidades están orientadas, no necesariamente a volver a ser las personas que fuimos en alguna etapa de la relación cuando los tiempos eran mejores, sino a evaluar en el presente cuál es la nueva propuesta, enfocarse en la reconstrucción de una nueva relación, en una nueva circunstancia, teniendo muy claro cuáles serán los nuevos objetivos. Todos los nuevos objetivos deben coincidir en algo y crear bienestar integral mutuo y realización personal.

2. Es una decisión de ustedes volver bajo este esquema, pero su enfoque de adaptarse a la propuesta de él, que supone un duelo y una serie de cambios a partir de la experiencia de separación y la convivencia que tenía con otra persona, en constraste con su aspiración, a que sean los que una vez fueron, esto podría crear una serie de vacíos que eventualmente podrían llevarlos a que esta nueva circunstancia sea un poco compleja, en el tanto, pareciera ser que hay temas sin resolver.

3. Creo que usted y su pareja deberían considerar buscar terapia de pareja para evaluar, no sólo la viabilidad de construir una nueva relación, sino que adicional a esto se debe definir el nuevo contexto y cuál será la base de este proceso, pues pareciera que tiene varios cabos sueltos.

4. Comprendo su interés en resolver, en virtud de lo que se vivió años atrás, pero el enfoque debería ser hoy, ¿qué los motiva?, ¿qué lo sostiene?, ¿qué los mueve a estar juntos?, todo esto para establecer una base sólida ante la posibilidad de una nueva oportunidad que esté estructurada desde la claridad, convicción y no desde la contrariedad emocional. Le recomiendo buscar terapia.