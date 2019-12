Mi esposo es como un chiquito, estoy cansada. Le tengo que estar diciendo qué hacer y cómo hacerlo, qué ponerse, a dónde ir. Desde que lo conozco es así, él es hijo único y la mamá siempre lo ha tratado como un chiquito. Llevamos 12 años y no es capaz de tomar decisiones solo, todo me lo pregunta, ha tenido varios trabajos y en todos tiene problemas. Lleva casi un año desempleado y la mamá le da plata, no es capaz de agarrar la escoba o ayudar en la casa, todo me toca a mí. Él se levanta y se va para la casa de la mamá todo el día y llega a las 10 p.m., luego se queja si hay desorden en la casa y me compara siempre con la mamá. Por todo eso me fui de la casa, no quiero nada con él, pero mi suegra me llama a cada rato diciéndome que no le deje al chiquito, pero mi esposo ni un mensaje me ha puesto en todos estos meses. Es la mamá la que me busca".