“Mi esposo es una buena persona, pero el problema es su carácter, no puedo decir que es una persona gritona o de faltas de respeto, pero se molesta por cualquier cosa. Nunca dice qué es lo que le molesta, se enoja, deja de hablar con el paso de los años y ya me he cansado de esto. Se resiente porque uno no le pregunta qué tiene, pero cuando se le pregunta, dice que nada, se queda solo sentado en la sala, no nos habla ni a mí ni a mis hijos y luego sale con cosas que uno dice, ‘no es posible’. Ejemplo, un día de estos se enojó porque mi hija usó la taza que él usa para tomar café y el ya había desayunado, es decir, no la necesitaba, y esto da para que pase 15 días sin hablar”.

1. Usted tiene toda la razón, porque este tipo de silencios, en los que la persona cambia su forma de ser y de estar en una relación y opta por la indiferencia, el silencio y aislarse, se torna muy complejo. Saber qué es lo que pasa y con el paso del tiempo se vuelve abrumador, pues crea un ambiente complicado y esto en sí mismo, es un estilo de comunicación inapropiado, pero lo es.

2. Toda persona está llamada a expresar abierta y claramente lo que siente y piensa, pero no nos corresponde a nosotros estar adivinando qué le sucede a una persona. Si frente a la pregunta, “¿qué te sucede?”, la respuesta es nada y la conducta expresa otra cosa, se vuelve un ciclo muy tedioso a nivel interpersonal.

3. Por otro lado, todos los seres humanos estamos llamados a gestionar nuestras emociones y la intensidad de acuerdo a las circunstancias, que se convierten en factores detonantes de molestia o cualquier otra emoción, porque, enojarse mucho por cualquier cosa y en todo momento, también se vuelve abrumador.

4. Optar por la indiferencia, decidir callar y no comunicarse es un patrón totalmente improductivo. Si usted conscientemente se acerca, intenta hablar y la persona no es clara o insiste o persiste en el mismo patrón evasivo, irritable, aislándose y evitando la comunicación clara, es poco lo que se puede hacer.