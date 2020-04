“Me siento agotada. Estoy como en cuatro cosas muy fuertes en este momento: teletrabajo, la casa, cuidar a mi mamá que es adulta mayor y apoyar a mis hijos en la escuela. Mi esposo no se mete en nada, se lo he dicho, estoy llegando a la conclusión de que esto ha sido así siempre, todo me lo recarga a mí. Siento que me desenamoré, se lo dije, pero no lo tomó serio, creo que voy a tomar una decisión porque no le importo”.