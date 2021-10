“Mi esposo ronca mucho por lo que duerme en un cuarto aparte”

“No sé si estamos haciendo bien las cosas. Mi esposo ronca mucho y llevamos prácticamente dos años en los que duerme en un cuarto aparte, porque casi no puedo dormir. Le he planteado que busquemos un doctor que nos pueda ayudar. Debido a eso no hemos vuelto hacer el amor y él me tiene preocupada, porque ha ganado mucho peso, está muy descuidado, no hace nada y solo pasa en su cuarto con el teletrabajo”.

1. Muchas parejas por temas similares a estos, en los que el ronquido afecta la dinámica del sueño, toman decisiones de este tipo porque lo ven como una alternativa. Si la medida se toma de forma pasajera podría contribuir al descanso, pero como estrategia permanente puede crear procesos de desvinculación de la pareja

2. En el caso que usted describe, que habla de aumento de peso, descuido y que a él no le gusta hacer nada, lo que procede es una valoración médica – sicológica porque más allá del ciclo de sueño alterado, podría ser que a nivel emocional algo le esté provocando a él estas conductas.

3. Es muy importante no verlo todo desde lo emocional, algo así como: “a él no le importa”, “él no hace nada”, “él no aporta, no busca soluciones”. Por supuesto, que estas cosas traen a la vida en pareja componentes de tensión, pero deben ser abordados hacia la búsqueda de soluciones para evitar una curva de inestabilidad o una crisis mayor.

4. Es fundamental identificar alternativas de solución a todo lo que lo que causa malestar, pues se va a deteriorar la relación. Ustedes necesitan revincularse, reactivar su intimidad afectiva y eventualmente su intimidad sexual y es de suma importancia que se permitan trabajar en procura de soluciones integrales, donde el ciclo de sueño, la nutrición y el apoyo médico, van a hacer procesos que van a contribuir a que haya mayor estabilidad emocional, así que les llegó la hora de tomar decisiones pronto.