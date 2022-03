“Mi esposo se fue hace un año a vivir a otra casa, pero dice que no estamos separados”

El divorcio es una opción cuando ya se han agotado todas las vías de diálogo. Foto de Jorge Castillo (Jorge Castillo)

“Mi esposo se fue hace más de un año a vivir en una casita que tenemos en una zona rural, él dice que no piensa volver, que se siente cómodo viviendo solo, yo le he dicho que qué le pasa y dice que esto es lo que él ha querido hacer hace muchos años, vivir solo, que nadie se meta con él, para mí esto es una separación y él dice que no, que sólo somos una pareja en la que cada quien tiene su vida, yo no sé si debería proponerle el divorcio”.

1. Proponer o no una separación o un divorcio definitivo es una decisión que usted debe evaluar con base en la realidad y de acuerdo a lo que usted considere más conveniente desde su plan de vida. No obstante, me llama mucho la atención de que haya una posición tan radical por parte de él en este sentido de que se siente bien solo.

2. Una pareja está llamada al establecimiento de acuerdos de mutuo beneficio, donde la voluntad de uno u otro no se impone, de forma tal que la otra persona simplemente tenga que ajustarse a los requerimientos establecidos de forma unilateral, toda relación debe establecer acuerdos respecto al estilo de vida que quieren implementar de forma conjunta, considerando el sentir de ambos.

3. Si frente a esta realidad usted no está de acuerdo con este modelo de ser pareja, cada uno en casas separadas, bajo la premisa de que esto es lo que él quiere y no concuerda con sus aspiraciones, entonces desde ahí debe empezar a analizar los hechos para tomar decisiones.

4. ¿Qué razones lo llevaron a él a tomar esta decisión?, ¿qué lo motiva a establecer este estilo de vida? No lo sé, creo que como pareja deben una amplia conversación y ser profundamente transparentes para entender las dimensiones de la decisión que él tomó. Ahora, si él bloquea la comunicación o no quiere dar una explicación y a la vez usted no se siente cómoda, pues llegará un momento en el que debe tomar una decisión, analizar lo que usted realmente quiere y desde ahí definir qué camino va a trazar.