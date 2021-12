“Mi esposo solo es cariñoso cuando quiere que tengamos relaciones”

"La reciprocidad afectiva es un elemento central en una relación", dice el experto. Foto ilustrativa.

“Mi esposo es una persona muy buena, responsable y yo podría decir que muy colaboradora en muchas cosas. No obstante, es una persona muy fría, poco comunicativa, se lo he dicho mucho. Yo soy muy cariñosa, pero él es como un témpano de hielo. A pesar de que él es muy bueno, esto me decepciona mucho, sobre todo porque solo es cariñoso cuando quiere que tengamos relaciones sexuales”.

1. La reciprocidad afectiva es un elemento central en una relación y la expresión de afecto a múltiples niveles es necesaria para tener una frecuencia de comunicación emocional que sea satisfactoria para ambas partes.

2. Lo primero que tenemos que evaluar es que a veces esperamos que nuestra pareja sea expresiva, en una frecuencia específica, según nuestras expectativas, y esto nos impide valorar como positivo o reconocer que realmente sí hay expresiones de afecto, pero como no son las que se esperan, hacemos una lectura de carencia, a esto tenemos que tenerle cuidado.

3. Por otro lado, habiendo hecho esa primera revisión, el siguiente paso es sentarse y hablar de su modelo afectivo y crear una cultura expresiva recíproca, que sea significativa para ambas partes.

4. Ponernos de acuerdo y reconocer la importancia de la comunicación verbal, de los detalles, el contacto físico, entre otros muchos elementos, es vital para poder crear una cultura de pareja orientada a la estimulación positiva y constructiva, de lo contrario, nos perdemos entre reclamos, percepciones de vacío y distancias que a la larga no contribuyen en la estabilidad emocional.

5. Revisar el cómo expresamos afecto, reconocer la importancia de la expresión recíproca, respetando el estilo de cada uno, pero a la vez haciendo un esfuerzo por incorporar aquellos elementos que le resultan agradables a nuestra pareja, porque así lo expresa y lo pide, es un eje de desarrollo continuo y constante en una relación. Reinventar nuestra forma de expresar el afecto todos los días es un acto de amor, que contribuye a la estabilidad emocional y todos deberíamos estar llamados a trabajar desde este proceso.