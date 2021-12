“Mi ex me escribe para decirme que sabe que ando con alguien”

“No comprendo por qué mi ex me escribe y me dice que sabe que ando con alguien, ahora que estoy con una persona, con la que empiezo a sentirme nuevamente feliz, tranquila y serena. Primero me hace reclamos y luego me dice que nunca le di una oportunidad. La verdad es que a mí no me interesa y me molesta mucho que me escriba para eso”.

1. Es curioso que apenas empieza a sonar “Navidad sin ti” se levantan los muertos a través de un mensaje que inicia con un “hola”, “te quiero”, “te extraño”, “¿cómo estás?”. No puede evitar que le escriban, pero si puede decidir qué hará cuando reciba estos mensajes.

2. Cuando se inicia un proceso de ruptura se abre paso a un duelo que la tiene que llevar primero a gestionar sus emociones. Posiblemente hay que diluir el dolor para luego empezar una reorganización de vida.

3. Si una persona terminó una relación, cerró el ciclo y hoy comprende lo vivido, sacó sus lecciones, aprendió a reconectarse con la vida y deja ésta situación atrás, el que la otra persona con la cual hoy no quiere nada se siga comunicando no está en su control, pero si es responsables de mantener la frecuencia abierta. Si esto no le cae bien hay muchas formas para evitar que esta comunicación llegue, hay que ser coherente.

4. Ahora, se pregunta, ¿por qué me escribe?, cuando usted no quiere que le escriban porque es perder el tiempo y el enfoque está siempre hacia el desarrollo personal. Se terminó, se diluyó el duelo, se aprendió, se avanzó, se hicieron nuevas elecciones y eso es lo que debe pesar en sus procesos emocionales. Si a usted le molesta la comunicación corte, bloquee y avance. No es este el momento para estar explicándole al ex nuevamente por qué no hay una oportunidad más en su vida. Esa etapa ya pasó, ahora si alguien quiere meterse en este ciclo será una decisión mala, pero es una decisión personal, así que pase a las acciones.