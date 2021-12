“Mi expareja está con alguien más y siento que me olvidó muy rápido”

“Me siento abrumado y a veces celoso, porque mi expareja ya está con alguien más. Siento que ella me dejó muy rápido y que actuó de forma muy fría cuando me terminó. Yo le di un espacio y cuando la busqué, dos meses después, me dijo que ya estaba con alguien”.

1. Al margen de la razones de la ruptura, lo cierto es que frente a una decisión como esta hay personas que se dan la oportunidad de estar nuevamente en una relación rápidamente, pues dependerá de cada situación y de cada persona. Lo cierto es que usted intentó buscarla, pero ella ya está en otra realidad.

2. Es muy importante darse cuenta de que si ustedes terminaron, su enfoque no pude seguir girando en torno a dos preguntas: ¿por qué ella lo terminó?, y la segunda, ¿por qué ella lo sustituyó tan rápido? Aquí la pregunta clave es: ¿ante esta realidad usted que va a hacer?

3. Soltar no es un tema sencillo sobre todo cuando en el fondo se albergan expectativas de reconciliación, pero cuando la realidad habla:

a. Hay que renunciar estas expectativas.

b. Comprender por qué se llegó a la ruptura.

c. Identificar los factores que precipitaron dicha situación.

d. Enfocarse en evaluar si debe hacer alguna modificación para que en un futuro esto no le afecte en una nueva historia de pareja.

4. Si agobia, no suelta o gira en torno a este proceso, cabe la posibilidad de que esté pendiente de lo que hace la expareja y esto solo perpetúa el dolor y las resistencias hacia la resolución de su proyecto de vida.

5. Una ruptura significa un nuevo comienzo, un proceso de aprendizaje y lo reta a una revisión profunda de su forma de ser y de estar en una relación. Lo invita a hacer una evolución constructiva, para darse nuevas y oportunidades en la vida, pero si se queda tratando de saber qué sucedió podría entre en un ciclo sin fin. Es momento de que revise el enfoque con el que está abordando esta situación.