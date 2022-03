“Mi expareja me decía que es una desgracia tener que criar al hijo de otro hombre”

Un padrastro siempre debe saber que hay límites a la hora de opinar y hacer sobre los hijos ajenos.

“Tenía muchas dificultades con mi expareja porque no aceptaba a mi hijo mayor, que tuve hace 12 años producto de otra relación. Mi hijo es muy bueno y no causa problemas, pero a mi exnovio todo le molestaba, si me hablaba cuando él estaba hablando, le gritaba, si no quería comer algo de lo que le serví, le hablaba horrible, si le costaba levantarse para ir a la escuela, siempre era un problema. Le he dicho que todo se puede dialogar, pero me decía que es una desgracia tener que criar al hijo de otro, entonces lo terminé. Él dice que mi hijo siempre va a estar primero, pero no puedo quedarme callada mientras le grita o lo maltrata”.

1. Una familia mixta tiene que vivir con prudencia y en una curva de comunicación que le permita a la nueva pareja integrar a los hijos que provienen de relaciones anteriores, por medio del respeto y la sana integración, esto significa buen trato, calidez, equilibrado en el uso de la autoridad y apertura a procesos de formación y corrección dentro del marco del respeto y la decencia, todo en procura de crear estabilidad emocional.

2. Si su expareja mantiene una posición radical, creando un conflicto por tener usted un hijo, pues esta es una realidad ineludible, ya que el problema no lo tiene usted por tener un hijo, sino él. Si una persona no es capaz de integrar una sana relación con una persona que tenga hijos de relaciones previas, está realmente desubicado.

3. Tener hijos de relaciones anteriores no es una variable que afecte o imposibilite rehacer la vida, lo que causa el problema son las actitudes intransigentes, ausentes de diálogo que complican todo.

4. Estar abiertos a la escucha, la comprensión, la negociación, la aceptación, y crear un marco formativo, objetivamente válido, es lo que permite que se construya un sano proyecto de pareja, de no ser así, se camina sobre la tierra el conflicto y es de pronóstico reservado el futuro de una relación donde la falta de aceptación se convierte en un conflicto diario.