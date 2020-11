“Tengo cuatro años de que mi relación está llena de mentiras y complicaciones. Mi expareja vivía con otra persona y durante esos años perdí la confianza porque me he dado cuenta que vuelve con ella y a mí me dice otra una cosa. No me suelta a mí y tampoco la suelta a ella, por lo que tomé la decisión de terminar y bloquearlo, pero él insiste en regresar. En estos días me di cuenta qué volvió con su expareja y aún así me dice que volvamos”.