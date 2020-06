“Tengo 29 años y no tengo una novia, no salgo mucho y mi familia piensa que eso está mal. Esto hace que tengamos muchos roces, pero yo vivo tranquilo, tengo mi carrera (ingeniero en sistemas), tengo mi trabajo y muchas actividades digitales, por lo que soy feliz así. Mi mamá y mis hermanas insisten en que tengo que buscar novia y salir más. Yo no soy depresivo, no me siento mal. Ellas dicen que no me doy cuenta de que estoy mal”.