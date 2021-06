“Nosotras somos tres hijas, la menor tiene 23 años y decidió irse a vivir con su novio, luego nos dimos cuenta que se casó y no nos invitó, fue con un abogado y no hicieron nada más. Mi mamá desde ese día se siente deprimida. Mi hermana ya trabaja, es independiente y el novio es buena gente. Ella dice que lo hizo así porque mi mamá es muy controladora y debe aprender a aceptar las decisiones de sus hijas. La verdad creo que ella tiene razón, pero es muy difícil porque mamá dice que ya no tiene razón para vivir”.