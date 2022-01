“Mi hermano murió, pero se había alejado de la familia hace años”

“Mi hermano mayor falleció recientemente, pero él se había alejado de la familia hace muchos años y no tenía contacto con nadie. Nos enteramos de su fallecimiento muy tarde y ni siquiera pudimos estar en el funeral, hemos intentado contactar a la esposa y a los hijos, pero ninguno nos habla. Esto es muy difícil de entender, al día de hoy no sé por qué él se alejó, sé que algo pasó con mi mamá, pero ella tampoco habla de esto y él nos metió a todos en el mismo saco”.

"Esto es muy difícil de entender, al día de hoy no se por qué él se alejó, sé que algo pasó con mi mamá, pero ella tampoco habla de esto", cuenta la lectora.

1. Todo proceso de duelo tiene muchas preguntas, la gran mayoría sin respuesta, sobre todo cuando hay situaciones como esta en la que se dio una ruptura en la relación, lo cual deja un enorme vacío.

2. No es fácil, pero sin tener claro por qué él decidió distanciarse de la familia y bloqueó la relación a muchísimos niveles, lo que corresponde es tratar de comprender esto poco a poco, permitiéndose vivir las emociones como parte de esta etapa del duelo en la que se encuentra.

3. Ayuda muchísimo hacer un autoanálisis y si usted descubre que en este proceso no tuvo participación en los eventos que motivaron el distanciamiento y si logra identificar a lo largo de la historia que usted hizo intentos por restaurar la relación, pero no hubo correspondencia, trate de no llevarlo a lo personal para no abrir paso a la culpa, el desasosiego o sentirse abrumada. Él trazó un camino y usted debe vivir a partir de ahí.

4. Estos procesos son muy dolorosos y quizá este sea un momento para comprender los hechos, analizar objetivamente la historia y, en lugar de hacerse preguntas, comprender esta realidad, para que progresivamente pueda reconciliarse por dentro, sin someterse a los “tuve que”, “yo debí”, “quizá”, porque esto está fuera de su alcance y no es sano entrar en modo culpabilización cuando hay preguntas sin respuestas. Trabaje en comprender los hechos, busque ayuda y permítase conciliarse con esta historia.