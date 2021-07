“Mi hija cada vez ve menos al papá, dice que no le gusta estar con él”

“Estoy muy preocupada porque hace casi cuatro años me divorcié y mi hija de 15 años cada vez ve menos al papá. Ella dice que no le gusta estar con él, porque lo que hace es encerrarla en la casa, no hacen nada, no hablan de nada y que el señor pasa pegado al teléfono, viendo partidos o durmiendo. Le he dicho que le corresponde ver al papá y que eso no es negociable, discutimos mucho y he hablado con él para que haga cambios, y bueno, ambos me dicen que no me meta, entonces no sé qué hacer”.

1. Todas las personas desarrollamos una forma de relación a partir de nuestra interacción, ¿a qué me refiero? Si su hija se queja de que estar con el papá significa que hay incomunicación, apatía y aburrimiento. Hay una distancia efectiva, no se hablan frecuentemente y no comparten actividades. Por otro lado, el señor no está anuente a hacer ninguna revisión, el hecho de que su hija diga “no quiero”, en el rango de edad que ella tiene, implica escuchar, analizar y respetar su posición.

2. Me he encontrado a muchas madres, que en medio de procesos de separación o divorcios, pretenden que el papá tenga una relación con sus hijos y a la larga tienen razón en esto, pero a lo otra persona o al otro adulto no le nace, entonces la forma de comunicarse, el estilo de relación que establece con los hijos, la frecuencia de contacto, progresivamente empieza a dejar vacíos. Esto lo ven los menores y creo que no se puede obligar a los hijos a sostener y mantener una relación con una persona, con la cual la interacción le causa una frecuencia emocional compleja.

3. Usted insiste en obligar a ambas partes a que hagan lo que les corresponde, su intención pareciera muy buena, pero llega un momento en el que uno debe escuchar a los hijos. Primero hay que escuchar antes de obligar.

4. No nos corresponde a nosotros asumir el rol que la otra persona no está asumiendo, mucho menos pretender llenar vacíos, porque esto no es viable, hay que entrar en una ubicación y respeto. ¡Analícelo bien!.