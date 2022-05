“Mi hija de 21 años empezó a andar con un hombre mayor y no volvió a la casa”

“Mi hija de 21 años empezó andar con un hombre muchísimo mayor y poco a poco se ha ido quedando en la casa de él, ya prácticamente no vuelve a la casa. Han pasado meses y nosotros solo hemos visto a esa persona dos veces. Ella no llama, no contesta llamadas, nosotros le pagamos la universidad y le dábamos una mensualidad, pero como se fue y no sabemos nada de ella y, el único mensaje que recibimos es que le depositemos, mi esposo y yo tomamos la decisión de quitar todos los apoyos económicos. Ella decidió juntarse, entonces creemos que debe asumir su vida y esto provocó que no nos hablemos. No sé si hicimos lo correcto”.

1. Más allá de pensar si esto es lo correcto o no, recordemos que una forma de tomar decisiones a nivel emocional, económico, interpersonal, familiar, de forma prudente y sana es pasar por encima de lo que sentimos y pensamos para ubicarnos en la situación, en los hechos, para que nuestras decisiones sean objetivas.

2. Ustedes le daban apoyo económico para sus gastos personales y el desarrollo académico, mientras estaba en el esquema familiar. Ella inicia una relación, establece distancia, rompe la relación con ustedes y en virtud de esto usted decide respetar que ella inició un proyecto de vida con alguien más, con el cual convive y en virtud de esta realidad deciden que asuma su vida en pleno. Planteado de esta forma, tal y como usted lo describe, ustedes están tomando decisiones con base en hechos.

3. No me queda claro cuáles son las razones de fondo por los que su hija toma distancia, rompe la comunicación, se desvincula del entorno familiar y gira única y exclusivamente en torno a su actual pareja, pero más allá de estos hechos con los que ustedes podrían estar de acuerdo o no, si el tema es ¿debemos brindarle apoyo económico en esta nueva circunstancia?, es una decisión de ustedes. Ahora, ella tiene un proyecto de convivencia, es adulta joven, está con alguien más, ella decidió tener una vida diferente, entonces, no hay que darle mucha vuelta a esta situación.

4. ¿El tema fue la relación?, ¿existe algún problema con ustedes?. No lo sé, pero haga un análisis a profundidad, no veamos la relación de pareja como el núcleo detonante de todo esto, sino que procure hacer una visión integral contemplen todas las variables familiares e interpersonales para poder entender lo que está pasando.