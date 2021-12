“Mi hija es muy difícil, no soporta a mi nuera y no nos dice por qué”

Celos No hay que acostumbrarse a los malos tratos. Shutterstock

“Tengo una hija de 25 años que tiene un carácter muy difícil y es muy posesiva con su hermano. Mi hijo ya tiene novia, una relación muy bonita y formal, pero mi nuera no puede venir a mi casa porque mi hija no la soporta, ella dice que han pasado cosas muy dolorosas que nadie sabe, pero la muchacha es muy educada, cordial y correcta. Estoy contra la espada y la pared, ya mi hijo decidió ir a pasar las fiestas de Navidad y final de año con su novia para evitar problemas con mi hija, yo le digo a él que la entienda, que ella es así, que a él nada le cuesta no hacer caso y que debería estar con nosotros para evitar problemas”.

1. Yo creo que su hija debería buscar terapia porque no podemos caminar por la vida bajo esta premisa de, “mi hija es difícil, complicada, de carácter fuerte”, entonces lo mejor es hacer las cosas de forma tal que nada le moleste a ella para poder estar bien en familia. Esta no es una posición válida, no tenemos por qué vivir soportando posiciones emocionales, sin fundamento, simplemente para que la persona difícil esté en paz.

2. Esto me lleva a pensar, a partir de la forma en la que usted nos cuenta las cosas, que debería revisar hasta dónde ustedes simplemente han optado por darle la razón a su hija, ajustándose a procesos que no tienen mucho sentido, perpetuando de esta manera las actitudes conflictivas.

3. Yo creo que su hijo, como adulto, tiene derecho de decidir en donde pasa las fiestas de final de año y si tiene una relación de pareja y esta no puede llegar a su casa, para que la chiquita de 25 años no se irrite, él tiene derecho a optar por estar donde emocionalmente se sienta mejor y creo que su papel debería ser de respeto a las decisiones que ellos dos como adultos están tomando.

4. Pedirle a una persona que se acomode, por encima de sus intereses, a una persona cuyo manejo emocional genera fricción, tensión, e irregularidad en una dinámica relación familiar, no es una posición válida, así que creo que usted y su hija deberían buscar apoyo terapéutico y darse cuenta de que detrás de una posición permisiva, solo perpetuamos el conflicto y deberían asumirlo pronto.