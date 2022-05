“Mi hija pasa unos días conmigo y otros con el papá, pero me siento incómoda con esta situación”

“Estoy divorciada hace siete años, tengo una hija de 22 años y ella empezó a pasar más tiempo con el papá poco antes de cumplir 18. Ella pasa unos días conmigo y otros días con el papá, pero me siento incómoda con esto. Quiero decirle que escoja un lugar y que no esté en esa jugadera. Yo no le he dicho nada, pero no me parece porque creo que no debería ser así”.

1. En la lógica de un divorcio y en la medida que los hijos crecen, estas cosas empiezan a pasar, porque el espacio de relación con el padre o la madre en un proceso de separación o divorcio va a ser dinámico, cambiante. A partir de la mayoría de edad este esquema lo construyen los hijos en virtud de la relación que tengan con cada uno de sus progenitores.

2. Ahora, ¿cuál es el problema de fondo? Usted no lo comenta. No obstante, a usted simplemente porque no le parece y no está argumentando nada con una base que sugiera una razón objetiva.

3. ¿Será que hay celos?, ¿quiere usted tener el control?, ¿no le gusta la atención que su hija le da al padre?, ¿no le agrada el estilo de vida que ella tiene cuando está con el papá?

4. Ella se lleva bien con usted y con el padre, su hija pasa con uno u otro tratando de balancear el tiempo y cuidando el espacio de relación con cada uno de ustedes en virtud de la relación que han tenido. Además su hija tiene 22 años es una adulta joven.

5. A veces se tiene a ver problemas, simplemente porque no le gusta, pero esto no significa que estén mal, el hecho de que no le parezca no significa que las cosas estén mal.

6. Esta es la realidad, hay un divorcio y ella pasa con uno u otro, pero si considera las virtudes que este modelo tiene para todas las partes, si aprovecha usted el tiempo para su desarrollo personal y se concentrara en disfrutar cuando su hija está a su lado sin cuestionar sería mejor. Ella ha trazado este plan de vida. Cuidado con ver problemas donde no existen.