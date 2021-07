“Mi hija se fue de la casa porque mi novio no trabaja y yo lo mantengo”

“Tengo una hija de 24 años que vivía conmigo, pero se fue porque no le gusta mi relación de pareja. Mi novio es menor, le llevo nueve años y yo tengo 45, él es artista, pero ha tenido problemas para desarrollar su arte, no es un vago, como dice mi hija. Él pasa pintando, escribiendo y hace fotos, pero esto a mí no me molesta, yo lo mantengo e, incluso, le ayudo con la pensión de su hija. Mi hija dice que esto le enferma, que él no hace nada en la casa, pero le digo que entienda que él es un artista y son así. Ahora que ella se fue empiezo a darme cuenta que quizá es cierto que es un vago; le busqué dos trabajos y no le gustaron, ni siquiera tiende la cama, no pasa la escoba. ¿Qué puedo hacer para que quiera trabajar y que aporte a la casa, o debo aceptar que es un artista y apoyarlo en todo aunque los demás no estén de acuerdo?”.

1. Partiendo de su última pregunta, le voy a decir abiertamente, no lo sé. Creo que la pregunta correcta es, ¿usted realmente tiene claro porqué está con esta persona?. Ese debería ser su centro.

2. Las personas que construyen relaciones con otros seres humanos, deciden estar con alguien y luego se cuestionan cosas como estas:

a. ¿Por qué no coopera en la casa?

b. ¿Por qué no trabaja?

c. ¿Por qué no asume su adultez?

d. ¿Por qué no ayuda?

e. ¿Por qué no le nace aportar en lo económico?

f. ¿Por qué se enoja?

g. ¿Por qué es complicado?

h. ¿Por qué es inseguro?, entre otras.

3. Creo que hacer una elección sin conocer a profundidad no es lo más adecuado, esto con alguna frecuencia refleja una necesidad personal a nivel emocional quizás mal compensada.

4. En el amor no alcanza sentir bonito, es poder construir un proyecto cooperativo, cualquiera que sea, pero toda relación tiene que estar asociada a aporte de uno u otro a todo nivel. En una relación, cuando alguno de los dos asume una posición de subsidio y compensación de las carencias de la otra persona, podría ser que esté en una relación con un fundamento muy frágil.

5. Estas son preguntas que usted debe hacerse y ojalá se permita buscar ayuda pronto, revisar el porqué de nuestras decisiones nos ayuda a trazar caminos con sentido en la vida.