“Estamos atravesando una situación familiar muy difícil. Lo reconozco, en mi familia ha habido muchos procesos de violencia y pleitos y, sí, somos una familia desintegrada. Mi hija dice que se siente deprimida y que no tiene ganas de vivir. Al principio me pareció una tontera, pero una amiga me dijo que lo tome en serio. La verdad es que pienso que es manipulación de parte de mi hija; al final en mi familia cada quien debe ver qué hace, nadie ha salido afectado”.