“Ver a mi hijo metido en una relación complicada y quedarse callada es muy complicado. No soy una suegra metida, yo los respeto y entiendo que él es un adulto, pero con esta muchacha hemos vivido cosas que nunca se han dado en mi familia. Ellos se pelean delante de cualquiera, hay gritos, celos. Mi hijo cada vez está más encerrado en la relación, no le habla a nadie y tampoco permite que uno le diga algo, tenía amigos bellísimos y no los hemos vuelto a ver porque esta muchacha lo tiene metido en un infierno y él no escucha”.