“Mi hijo menor no aporta nada a la casa y no estoy dispuesta a seguir manteniéndolo”

“Después del divorcio tuve que asumir el 100% de mis gastos y el de mis tres hijos, nunca conté con su apoyo económico ni estuvo presente para ellos. Mi hijo menor tiene 31 años, es profesional, vive conmigo y no aporta nada a la casa. Hace poco cambió el carro y le dije que no estoy dispuesta a seguir manteniéndolo y mis otros dos hijos están de acuerdo conmigo. Él es una persona egoísta, gana muy bien, es bilingüe e ingeniero, pero pretende que lo mantenga porque él dice que tiene muchos gastos con la novia, con el carro y que ahorra para ir a Europa. Le di un ultimátum, o aporta a la casa o se va, yo me sacrifiqué por ellos. Estoy apunto de jubilarme, quiero viajar, salir con mis amigas y dedicarme a descansar. Soy una buena madre, pero no voy a ser alcahueta”.

Foto con fines ilustrativos (Jeffrey Zamora)

1. Usted tiene muy claro la ruta, sabe hacia dónde va y qué quiere, tiene derecho a trazar su propio camino. Su hijo es un adulto profesional independiente en lo económico y si usted tiene claro que no desea no desea mantenerlo más, entonces decida y ejecute acciones.

2. Dejar que un hijo adulto asuma sus gastos o solicitarle que empiece a colaborar con el presupuesto familiar no tiene que ver con la calidad de la maternidad, esto tiene que ver con el sentido de la responsabilidad y la solidaridad. Muchas veces pensamos que el amor es subsidiar, pero en la adultez esto debe cambiar. Los gastos en comida, recibos públicos, Internet, todo tiene un costo, y si los miembros de una familia ganan, este costo se debe distribuir.

3. Usted tiene todo el derecho de trazar un nuevo norte y si considera que ha dado lo mejor, entonces tiene razón.

4. El objetivo de la educación de los hijos es llevarlos hacia la independencia, que logren establecer una vida por sí mismos, salvo condiciones que requieran ir un poco más allá, pero en este caso usted tiene derecho a poner estos límites y ejecutar las acciones que considere convenientes.