“Mi hijo entró este año a la universidad y ha sido un proceso decepcionante, en los dos primeros cuatrimestres perdió todas las materias y pareciera ser que no le interesa. Duerme todo el día, no ayuda en la casa y ya se había quedado dos años en el colegio. Ahora tiene 20 años y tiene unas malacrianzas impresionantes. Se fue a vivir con el papá, pero me dijo que ya no lo aguanta y que me lo va a devolver, pero le dije que no. A mí me ha tocado lidiar con él toda la vida y aunque suene duro, no estoy para criar vagos. Ahora vivo con mu hija muy tranquila. No lo malquiero, pero no estoy dispuesta a seguir aguantando”.