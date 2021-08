“Mi mamá dice que la dejé sola con todos los problemas que tiene con mi papá”

“Mi padre y mi madre siempre han tenido problemas toda la vida y yo me cansé de los pleitos entre ellos, así que tomé la decisión de independizarme. Soy una mujer de 35 años, profesional e independiente, no tengo pareja y no tengo hijos, pero ya no quiero estar bajo el mismo techo, porque mis papás son personas muy difíciles. Mi mamá me reclama y dice que la dejé sola, que la abandoné dejándole todos los problemas que ella tiene con mi papá”.

1. Usted como una mujer adulta tiene todo el derecho de definir qué proyecto de vida quiere y qué estilo de vida puede desarrollar a partir de la etapa en la que está y todo esto debe estar por encima de los problemas de pareja que tengan sus padres. Todo hijo adulto e independiente tiene la posibilidad de replantear su proyecto de vida en cualquier momento.

2. La visión de su madre es respetable, no obstante, con o sin usted bajo el mismo techo y apoyado en su descripción, ellos tienen una serie de situaciones que no han resuelto a lo largo de los años. Además, el tema de sus papás es de pareja y difícilmente, el hecho de que usted esté bajo el mismo techo va a ser una variable determinante en la incorporación de soluciones.

3. Les corresponde a sus padres, también como adultos, enfrentar su realidad, analizar el fondo de sus problemas y por qué no los han podido resolver después de tantos años, porque hasta que ellos no sean los protagonistas de la búsqueda de una solución difícilmente usted podrá hacer algo para ayudarles.

4. Su mamá, lamentablemente, considera qué usted la dejó sola en este proceso, pero, ¿cuál es su visión? Usted optó por independizarse y esto no significa alejarse de ellos, simplemente es alejarse de los problemas y desarrollar su propia vida. En su caso solo cambio el estilo de relación que se va a tener, por lo que usted debe estar centrada en sus objetivos.