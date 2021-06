“Tengo mi trabajo, pero en mi tiempo libre, noches y fines de semana me dedico a un emprendimiento que ha crecido en los últimos tres años, por lo que quiero dedicarme a tiempo completo, pero tengo una responsabilidad con mis padres, que son adultos mayores. Mi mamá me dice que no puedo dejar mi trabajo porque eso nos da seguridad. Hoy mi emprendimiento me genera hasta el doble de lo que me pagan en ese lugar, tengo ahorros, me ordené y voy a renunciar porque estoy tomando una decisión bien pensada”.