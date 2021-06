“Mi mamá le justifica todo a mi hermano, quien no estudia, no trabaja y nos dimos cuenta que consume drogas. No sé exactamente qué es lo que hace porque tomé la decisión de no meterme más. Para mi mamá él es el pobrecito, le paga todo y le resuelve la vida, mientras que él no hace nada. Sé que esto a mi mamá le molesta, pero ella no escucha a nadie y cuando le estaban ayudando con el tema de la adicción, le pidieron poner límites y ella les dijo que mi hermano no volvería ahí. Solo le digo a mi mamá que hay que poner las cosas en las manos de Dios y yo sigo con mi vida”.