“Tengo 23 años y mis papás se separaron hace dos años, así que mi mamá me usa para decirle cosas a mi papá. Yo creo que separados estamos mejor, pero mi mamá no quiere firmar el divorcio. Mi papá tiene una nueva vida, lo veo tranquilo y feliz, y eso me tranquiliza, pero mi mamá vive amargada y peleábamos muchísimo porque me ponía a elegir entre mi papá y ella. Me cansé y estoy viviendo con él, pero ahora ella no me habla”.