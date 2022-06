“Mi mamá se pensionó hace unos años, pero mi hermana mayor la trata como a una niña”

“Mi mamá se pensionó hace unos años y es una mujer activa, pero mi hermana mayor la trata como a una niña y la molesta mucho. Hace poco mi mamá se fue a tomar café donde una amiga, por lo que mi hermana llegó a la casa y le botó un montón de ropa, que según ella, mamá no debería usar. Mi mamá se enojó y le quito las llaves de la casa”.

Con frecuencia se piensa que la tercera edad es una edad para cuidar, supervisar y limitar a las personas que están en el ocaso de su vida, lo cual con frecuencia es una conceptualización equivocada. Si bien es cierto que a veces con el paso de los años se pierde la fuerza, la marcha se hace más lenta, el pensamiento distraído o la memoria juega malas pasadas, un adulto mayor es una persona que ha vivido toda una vida, pero cuidarlo no implica anulación. El cuidador de un adulto mayor debe ser una persona que tenga la capacidad de suplir necesidades y de abrirse a diferentes cosas como:

1. Reconocer las capacidades de la persona que está a su lado: Es importante que la persona mayor sea algo más que la que cuida a los nietos, se debe estimular sus capacidades tales como: el cocinar, ayudar a organizar una fiesta, hacer trámites u opinar sobre el cómo quiere vivir su vida para que se sienta cómoda y respetada. Nadie tiene que decirle a un adulto mayor cómo vivir su vida, esto es invasivo y agresivo.

2. Estimular la autonomía es un eje central si hay una condición que así lo requiera, pues se tomaran decisiones, pero si no hay nada que lo justifique no se puede sobreproteger, esto es descalificante y no cabe.

3. El adulto mayor tiene una vida y lo que hace y cómo lo hace es un derecho de todo ser humano a elegir por si solo.

4. Una cosa es acompañar y otra es anular. Si nada de lo que hace un adulto afecta su salud física, emocional, financiera o de cualquier otra área, simplemente le toca acompañar. Ojalá su hermana lo entienda y respete la vida de su madre.