“Mi matrimonio ha sido un infierno porque él siempre ha estado con otras personas”

“He estado casada por más de 22 años y ha sido un infierno porque él siempre ha estado con otras personas. Ahora estamos separados, pero necesito que él me diga si anda con alguien más para soltarlo. Mi hija dice que deje de insistir, que yo no quiero ver la verdad, pero a mí me lo niega y de no aceptarlo no le pienso dar el divorcio. Además, él llega a la casa casi que diario, le preparo desayuno y lo hago esperando que diga la verdad”.

1. Cuando sujeta sus decisiones personales a temas que tienen que ver con hechos que están fuera de su espectro de acción, va a vivir en una montaña rusa a nivel emocional porque en qué cambiarían las cosas si él dice o no lo que usted espera escuchar. Cuando usted habla de reiteradas separaciones e incluso de que él está con otra persona, entonces, ¿necesita que él se lo diga?

2. Hay un momento en la vida para detenerse y preguntarse ¿qué está haciendo? Adicional a esto ¿desde dónde está analizando la realidad?, ¿por qué usted establece criterios que pareciera ser que no cambian en nada la realidad? Es aquí donde usted debe tomar decisiones.

3. Usted lo busca, le habla, le hace el desayuno todos los días y lo confronta, pero él siempre niega la situación, mientras tanto, pareciera ser que él tiene una vida más allá de la relación que ustedes tenían y ahora perpetúan en un modelo de interacción que pareciera no traer ningún beneficio.

4. Reorganizar la vida no depende de la respuesta que él le ofrezca, sino de las decisiones que usted tome a partir de los hechos, de la realidad que le toca enfrentar. Todos están llamados a tener una responsabilidad afectiva con su proyecto de vida y esto implica desarrollar una visión objetiva sobre su historia para poder trazar una ruta que permita vivir con la mayor estabilidad posible y si no logra visualizarlo le recomiendo buscar terapia.