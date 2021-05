“Mi novia dice que vivamos juntos y estoy de acuerdo, porque la quiero mucho y tiene muchas virtudes, pero ha estudiado varias cosas y no quiere trabajar. Ella no dura en un trabajo, siempre renuncia y me parece que no maneja la presión. La mamá le ha dicho que no se preocupe, que mientras ellos estén le dan una mensualidad para que no trabaje, pero ella tiene 34 años. Ella dice que con el dinero que le dan tiene para sus gastos y que yo puedo asumir todo lo demás, pero así no voy a ir a vivir con ella”.