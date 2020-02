“Mi novia hace en una dieta eterna y aunque ha tenido trastornos alimenticios, no se ha querido tratar por lo que es muy difícil salir a comer o vernos. Hace poco en la fiesta de cumpleaños de mi abuela ella no quiso comer absolutamente nada, hemos llegado al punto de que si vamos al cine yo no puedo comer y ella ni quiere salir, así que pasamos en su casa. Además es una persona celosa, de carácter muy difícil, manipuladora y complicada, por lo que ya no quiero seguir con ella, pero me siento culpable porque sé que se va a poner muy mal”.