“Mi novio chatea con algunas mujeres y tocan temas de contenido sexual”

“Descubrí que mi novio chateaba con algunas mujeres y los mensajes tenían contenido sexual. Él decía que era un juego y que no era nada importante, así que lo perdoné, me prometió cambiar y borrar los contactos. Hace poco me di cuenta que sigue hablando con las mismas cuatro mujeres, solo que en el celular les puso nombres de hombres. Tiene una página en Instagram con un seudónimo para hablar con otras mujeres, lo confronté y dice que él no ve nada malo en eso, que él está conmigo y que me ama, pero que no va a cambiar. Siento que es una falta de respeto”.

1. Cuando se establecen acuerdos, el objetivo es crear un marco de vida que le permita a la pareja funcionar conservando la individualidad y creando un estilo de vida, en el que las acciones de uno u otro sumen al bienestar y a la renovación permanente de la motivación para estar juntos.

2. No obstante, si una persona considera que un tema como este es una nimiedad, califica su posición de ridícula y considera que hablar con mujeres con contenido sexual no es violentar el acuerdo establecido en la primera crisis, nace una pregunta: ¿concuerdan en la visión que tienen de vida?, ¿usted considera que las acciones de él suman al bienestar?, ¿él ve esto como una situación que merece atención?.

3. Cada uno tiene un marco de vida que posibilita saber si tienen una buena base, y si concuerdan con una visión de lealtad, respeto, conciliación, compromiso y transformación de mutuo beneficio o si están creando una relación cuya visión va a estar afectada por la tensión o la tranquilidad.

4. ¿Qué va a hacer usted? ¿Quiere una vida al lado de una persona adulta a la que le tenga que explicar que estas cosas afectan la relación? ¿Él quiere trabajar en soluciones? Usted debe hacer un enfoque hacia la introspección y tomar decisiones, así que lo recomendable es buscar ayuda si considera que la realidad no le alcanza.