“Tengo una vida complicada, mi novio dice estar separado, pero sigue viviendo con su pareja y dice que él ve que esto va para largo porque no está listo para salir de la casa. Son dos años en esto, tolerando que él me diga que no hay nada con su compañera sentimental y mamá de sus hijos, pero mientras tanto sigue paseando y haciendo cosas con ella, él me dice que confía en que las cosas serán en el tiempo de Dios”.