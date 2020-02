“Mi novio dice que soy muy necia e intensa, pero esa es mi forma de amar. Yo paso diciéndole sobre el corte de pelo, la ropa o que hay amigos que no le convienen. Él es profesional, pero unos amigos con los que juega fútbol no son profesionales y eso no me gusta, tampoco que él y sus hermanas a veces se tratan muy feo. He tenido roces con su mamá porque tampoco me gusta como le habla a él. También creo que a veces no se viste bien para ir al trabajo. A mí me encantaría un hombre que vaya con corbata y camisa, pero él no lo hace y dice que lo estoy ahogando. La verdad siento que es un mal agradecido”.