“Mi novio dice que soy una persona violenta porque me enojo y no le hablo por varios días”

“Mi novio dice que es violencia cuando me enojo y no le hablo por varios días, pero no saber nada de él me sienta bien. Tengo un carácter fuerte y soy muy explosiva, por lo que opté por quedarme callada, no contesto llamadas, ni mensajes, no lo veo y prefiero esto que pegarle cuatro gritos. Él dice que soy una persona violenta, pero me parece que él es un poco delicado”.

1. Hay silencios que pueden interpretarse y caber dentro de un círculo de violencia emocional o sicológica. Además hay un mal manejo del enojo, porque antes era una explosión muy fuerte, pero hoy es un silencio indiferente sin importarle lo que pueda pensar su pareja.

2. Llegó el momento de dejar de pensar que su pareja es delicado, pase esa página y reconozca que usted tiene un manejo del enojo que debe ser revisado y permitir espacios de análisis objetivos, que les permitan a ustedes crear momentos de reflexión que contribuya a un sano equilibrio en su relación.

3. Los gritos no caben en una relación, pero tampoco esos silencios evasivos para luego pretender que la dinámica de la relación parta del hecho de que no ha sucedido absolutamente nada. Esa posición emocional debe ser revisada porque por encima del enojo, la administración de las emociones les debe llevar a crear espacios de comunicación que les permitan crecer.

4. Él empieza hablar de incomodidad, de sentirse violentado y no está de acuerdo con usted, ni con los gritos ni con los espacios largos de silencio. Cuando se empieza a sumar y restar, los números podrían quedar en rojo para esta relación. Y a veces el nivel de endeudamiento emocional no da para seguir financiando ni invirtiendo en un proyecto que pareciera deja pérdidas.

5. El enojo no es una emoción negativa cuando les permite establecer límites y crear espacios de reflexión, pero tiene que administrarse desde la objetividad para que sea productivo y se puedan establecer bases sanas para un proyecto de pareja.