“Mi novio es entrenador personal y nutricionista y le pasa escribiendo a sus clientas”

“Mi novio es entrenador personal y nutricionista, entiendo que trabaja con muchas mujeres a las que les ayuda a perder peso y demás, pero él pasa mandándoles frases de motivación, preguntándoles cómo les va con el programa, si están siguiendo las rutinas, que cómo les va con la dieta, en fin, pasa todo el tiempo preguntándoles cosas que creo que no están bien. Le he dicho que se tiene que limitar a la consulta y cuando ellas van a entrenar y punto, pero él lo que dice es que el seguimiento personalizado le ayuda como profesional y, además, de esa forma mantiene contentas a sus clientas. Le dije que si es más importante tener a las clientas contentas o no lastimar a su novia. Creo que esto no va funcionar porque él no me hace caso”.

1. Creo que cuando un adulto cree que debe decirle a otro adulto qué debe hacer, qué no debe hacer o, usando su expresión, dicen “a mi no me hace caso”, lo invitaría a hacer una revisión de su proceso emocional interno. A partir de lo que me escribe, creo que usted tiene un enfoque cargado de una serie de inseguridades.

2. Su pareja es profesional de salud, le da seguimiento a sus clientes, dentro de su metodología de trabajo mantiene una comunicación para evaluar resultados, lo que le permite hacer ajustes a los planes de alimentación o ejercicio, y usted no está de acuerdo. Además, lo pone contra la espada y la pared al tener que elegir entre sus clientas y usted. ¿Le parece razonable su posición?, ¿por qué esta situación le resulta amenazante?, ¿por qué le molesta el estilo de trabajo de su novio? Creo que esto tiene que ver con su seguridad interna y no con la metodología su trabajo. Por acá debe empezar a revisar y buscar ayuda.

3. Creo que usted va más allá y me parece que tiene una posición que debe revisar a profundidad porque, desde su redacción, su posición es intransigente, invasiva y descalificante, y desde esta posición no puede haber conciliación, porque está tomando en cuenta única y exclusivamente lo que usted piensa y siente sin criterio técnico alguno.

4. Cuando una persona se coloca en la posición de dictar órdenes, sin hacer un abordaje integral, sin hacer una revisión personal de sus demandas, va a provocar una situación muy compleja. Creo que usted debe revisar el por qué está creando una lógica que realmente puede traerse abajo su relación. Analícelo y busque ayuda.