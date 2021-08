“Mi novio es indiferente, poco detallista, no habla y yo ya me cansé”

"Se requiere un compromiso personal que nos permita revisar el aporte de cada uno al bienestar o al malestar en la pareja", dice el experto. "Se requiere un compromiso personal que nos permita revisar el aporte de cada uno al bienestar o al malestar en la pareja", dice el experto.

“Mi novio es indiferente, poco detallista, no habla, los dos estamos en teletrabajo, pero ya desde antes de esto las cosas estaban mal. Él es así y yo ya me cansé, simplemente todo el tiempo tengo que estarle diciendo lo mismo y él no pone de su parte, ya antes le había dado una oportunidad después de terminarlo, pero las cosas siguen igual”.

1. Con la pandemia y el teletrabajo muchas parejas han pasado por procesos muy complejos y esto ha implicado que temas como la rutina, monotonía, ausencia de espacios de recreación e íntimos y el distanciamiento social, hayan provocado dificultades a muchos niveles en el marco de la vida en pareja, de ahí que tengamos que tener una visión de compromiso para mutuamente crear bienestar.

2. Ahora, frente a esta realidad, es de vital importancia tener un diálogo abierto y honesto para identificar los factores que los han llevado a esta curva de tensión, con el objetivo de hacer un análisis y buscar soluciones, bajo un esquema de compromiso y aporte de los dos, como un eje importante de desarrollo hacia la estabilidad emocional en una pareja.

3. No obstante, hoy es la pandemia y el teletrabajo, mañana pueden ser otras variables y se requiere un compromiso personal que nos permita revisar el aporte de cada uno al bienestar o al malestar en la pareja.

4. Cuando una pareja entra en ciclos continuos, en los que las dificultades se presentan de forma recurrente, sin un cambio consistente, es importante detenerse y hacer una revisión a profundidad, pues de lo contrario, los factores de motivación hacia el proyecto de vida en pareja se pueden ver fragilizados, este es un momento clave para enfrentar y resolver, porque si se evaden la soluciones, se crean mayores complicaciones. Es momento de tomar decisiones, una de ellas es buscar terapia pronto.