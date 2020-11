“Mi novio es una persona muy agresiva, celosa y controladora. Es una lástima porque, fuera de estas tres cosas, realmente es un buen hombre, pero todo lo borra cuando se enoja. Yo terminé y no voy a regresar, a pesar de qué él me lo propone, lo tengo muy claro, pero me pregunto por qué alguien no es capaz de tomarse en serio las cosas cuando uno le dice. Ahora hace promesas, pero yo no le creo, porque viví un infierno”.