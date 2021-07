“Mi novio constantemente le da me gusta a páginas de mujeres, comenta y les envía corazones y fotos, tanto a conocidas como desconocidas. Le he dicho que no soy celosa, pero esto no me hace sentir bien. Él dice que es un ridículo que me ponga a cuestionar esto, porque él simplemente no lo va a dejar de hacer y que cada vez que quiera va a escribirle a la persona que le de la gana o que le llame la atención”.