"Quisiera buscar a mi ex, nosotros terminamos este año por mis problemas de celos. Reconozco que lo tenía ahogado, él no está con nadie ahorita por lo que he visto en redes sociales. Lo único que me llama la atención es que a veces me meto a WhatsApp y lo veo en línea hasta muy tarde en la noche, a mí me dan ganas de preguntarle con quién está hablando, pero no lo hago porque él ni me contesta. Quiero pedirle otra oportunidad, ¿qué piensa?