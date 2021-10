“Mi novio no es un buen amante y he tratado de explicarle de muchas formas de que esto es algo que podemos trabajar juntos, pero cada vez que le hago una observación se pone a llorar y me pide que no lo abandone. Él no pone de su parte, no hace ningún cambio y le dije que si otras personas lo han dejado por lo mismo que deje de llorar y que haga algo, ya que no puedo perder tiempo con una persona que no se deja ayudar”.

1. Resulta muy prudente lo que usted está haciendo, ya que cuando en una relación de pareja alguno de los dos identifica un área de insatisfacción, la que sea, es realmente importante hablarlo con sinceridad, naturalidad y con transparencia para permitir la búsqueda de soluciones. Como la dinámica sexual es un tema de dos, este es un proceso que debe ser asumido por ambos.

2. Cuando se ve la comunicación como una oportunidad de desarrollo, cualquier pareja se puede fortalecer. Su novio debe asumir esto como un beneficio, hacer una revisión en conjunto para trabajar sobre una curva de mejora en la parte sexual, pues esto es normal, es apropiado y muy sano en una relación.

3. Él debe hacer un esfuerzo por buscar ayuda terapéutica, ya que su patrón de respuesta es llorar, evadir y victimizarse. Está bien que usted tenga muy claro de que si al final decide no seguir con él no es por la dinámica sexual insatisfactoria, sino por su resistencia a asumir un proceso de mejora.

4. Las relaciones no tienen que ser perfectas. Un reto importantísimo en el amor es que a partir de la identificación de situaciones que no funcionan, se busquen soluciones para que la satisfacción sea el resultado de nuevas acciones y decisiones más concretas, pero circular en la victimización, la evasión o la negación al final terminan creando una esfera de frustración que sí podría llevar una relación al colapso. Así que traten de buscar ayuda pronto.