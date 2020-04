“Mi novio me pasa reclamando cosas de mi pasado y me pregunta sobre mis exnovios. Tenemos cuatro años de relación y siempre es lo mismo. Es un infierno, las cosas no están funcionando. Yo he hecho todos los cambios posibles para que él esté tranquilo, no salgo y me dedico a él al 100%. Cuando empezamos él sabía que había tenido otros novios, pero él si tiene amigas y a sus ex en redes sociales y dice que es normal”.