“Tengo una relación de noviazgo muy bonita, vivo sola desde hace mucho tiempo y me gustan las cosas tal y como están, pero mi novio me ha dicho que le encantaría que vivamos juntos y yo aún no quiero. No es por él como persona, pero financieramente no está bien y tiene muchas deudas y complicaciones. Le dije que para vivir juntos él tiene que aportar el 50% y no le gusta que le diga estas cosas. No me veo en un proyecto de vida con una persona que no pueda mantenerse y menos aportar. Él dice que lo he decepcionado por lo materialista que soy”.